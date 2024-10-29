Росіяни атакували Київ дронами: у столиці попадали уламки, є потерпілі (фото)

Вночі проти 29 жовтня російські військові атакували Київ безпілотниками. Внаслідок атаки дронів у столиці зафіксовано падіння уламків а Солом'янському та Святошинському районах.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

В Солом'янському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев'яти поверхового житлового будинку. Виникла пожежа у магазині. Також загорілися три припаркованих автомобілі. За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися п'ятеро постраждалих, одного було госпіталізовано.

У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Попко наголосив, що цієї ночі було вже 18 повітряна атака збройних сил РФ по Києву від початку жовтня.

"Повітряну тривогу за ніч в Києві оголошували двічі і сумарно вона тривала понад чотири години. Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені", - повідомив керівник КМВА.

Фото наслідків

Наслідки атаки на Київ 29 жовтня. / Фото: Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ 29 жовтня. / Фото: Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ 29 жовтня. / Фото: Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ 29 жовтня. / Фото: Управління ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ 29 жовтня. / Фото: Київська обласна держадміністрація