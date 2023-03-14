Під Києвом знайшли розтяжки з гранатами: що відомо

Розтяжки з двома лимонками встановили окупанти під час відступу весною 2022 року.
Під Києвом знайшли розтяжки з гранатами.
Дві гранати в повній бойовій готовності виявили в полі поблизу села Бузова у Бучанському районі.
Про це повідомили у поліції Київщини.
"Розтяжки з двома "лимонками", які встановили окупанти під час відступу весною 2022 року, знайшли місцеві жителі. Ручні гранати Ф-1 були прив’язані до дерев", - йдеться у повідомленні.
На місці знахідок наразі працюють співробітники Бучанського управління та вибухотехніки.
Правоохоронці закликають бути обережними в період весняно-польових робіт та планування відпочинку на природі. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів просять повідомляти на спецлінію "102".
Нагадаємо, у Києві у ТРЦ ХІТ Mall в урні для сміття знайшли гранату, відвідувачів та персонал довелося евакуювати.
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