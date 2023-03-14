Под Киевом обнаружили растяжки с гранатами: что известно

Растяжки с двумя лимонками установили оккупанты во время отступления весной 2022 года.
Под Киевом обнаружили растяжки с гранатами.
Две гранаты в полной боевой готовности обнаружили в поле у села Бузова в Бучанском районе.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
"Растяжки с двумя "лимонками", которые установили оккупанты во время отступления весной 2022 года, обнаружили местные жители. Ручные гранаты Ф-1 были привязаны к деревьям", — говорится в сообщении.
На месте находок работают сотрудники Бучанского управления и взрывотехники.
Правоохранители призывают быть осторожными в период весенне-полевых работ и планирования отдыха на природе. В случае обнаружения взрывоопасных предметов просят сообщать на спецлинию "102".
Напомним, в Киеве в ТРЦ ХИТ Mall в урне для мусора нашли гранату, посетителей и персонал пришлось эвакуировать.
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