На Київщині 18-річний молодик забив ременем до смерті 50-річного чоловіка: відео

У Білоцерківському районі Київщини 18-річний молодик забив ременем до смерті 50-річного чоловіка.

Правоохоронці затримали зловмисника.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Поліцейські з'ясували, що в селі Лука між чоловіками виникла сварка. Під час конфлікту, 18-річний молодик взяв ремінь та завдав ударів потерпілому по голові, тулубу та кінцівкам. Внаслідок численних ушкоджень 50-річний чоловік помер, а кривдник утік.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Забив ременем до смерті: Правоохоронці Київщини затримали зловмисника Поліцейські з'ясували, що в селі Лука між чоловіками виникла сварка. Під час конфлікту, 18-річний молодик взяв ремінь та наніс удари потерпілому по голові, тулубу та кінцівкам. Внаслідок численних ушкоджень 50-річний чоловік помер, а кривдник втік з місця. Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі, за фактом тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру [ч.2 ст.121 ККУ]. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України Національна поліція України Українська правда Цензор.НЕТ УНІАН УНН - Українські Національні Новини Obozrevatel Погляд Київщина LIVE Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Суспільне Новини телеканал СТБ РБК Україна Факти ICTV Київщина 24/7 РБК Україна Білоцерківське районне управління поліції Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 14 березня 2023 р.

Слідчі, за фактом тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру (ч.2 ст.121 ККУ). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Києвом сталася незвична ДТП – легковий автомобіль Audi зіткнувся з лосем, який несподівано вибіг на проїзджу частину.

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