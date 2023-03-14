Через Печерську лавру Кирило наскаржився Папі Римському та іншим християнам

Гундяєв стверджує, що у вимозі до УПЦ МП покинути лавру нібито немає достатніх юридичних обґрунтувань.

Глава РПЦ Кирило Гундяєв поскаржився на Україну в різні інституції та міжнародні організації у зв'язку з тим, що заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із монастирем УПЦ МП і попросив священників і ченців покинути територію лаври до 29 березня.

Про це повідомила "Новая газета" з посиланням на цитати зі звернень Гундяєва, оприлюднені на офіційних сайтах РПЦ.

Повідомляється, що Кирило розіслав свої послання папі Римському Франциску, іншим лідерам християнського світу та главам низки міжнародних організацій. Зокрема, генсекам ООН та ОБСЄ, Верховному комісару з прав людини і навіть директору демонізованого російською пропагандою європейського Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).

За даними видання, Гундяєв, який з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну твердив про "братів" і "єдиний народ", раптом назвав українців окремим від російського народом.

Кирило також визнав існування в Україні законного державного керівництва, яке до того ж декларує "прихильність демократичним нормам, європейському шляху розвитку, дотриманню прав і свобод людини".

Гундяєв переконує, що у вимозі до УПЦ МП покинути Лавру нібито немає достатніх юридичних обґрунтувань.

Нагадаємо, Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю. До 29 березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

Лавра без Московського патріархату

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