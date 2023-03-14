У Києві в матері вилучили двох дітей, які жили в антисанітарії: молодшому всього 3 місяці (фото)

На матір чекає адміністративна відповідальність.
У Києві в матері вилучили двох дітей, які жили в безладі, бруді, антисанітарії, серед розкиданих речей та пляшок зі спиртними напоями. Хлопчикам три місяці та дев'ять років.
Діти перебували в таких умовах, поки їхня мама та бабуся випивали із новим знайомим в його квартирі, повідомили в поліції Києва.
Про неналежне відношення до дітей правоохоронцям стало відомо, коли вони приїхали на виклик. Мешканці Подільського району поскаржилися, що за стіною гучно відпочивають сусіди.
Прибувши на місце події, правоохоронці виявили власника оселі та двох його гостей в нетверезому стані. Вони сварились між собою та провокували конфлікт із сусідами. У квартирі був суцільний безлад. У кімнаті разом із нетверезою матір’ю перебували двоє її малолітніх дітей.
Ювенальні поліцейські та співробітниками служби у справах дітей та сім’ї вилучили двох хлопчиків. Їх помістили до лікарні, поки соцпрацівники не вирішать питання щодо їх подальшого місця проживання.
На матір чекає адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.
Правоохоронці закликають українців: якщо вам відомі факти неналежного відношення до дітей, яке може загрожувати їх життю та здоров’ю - не зволікайте та обов’язково повідомляйте до поліції.
Нагадаємо, на Київщині 4-річна дівчинка сама пішла до лісу і загубилася. Дитину шукали всією громадою разом з військовими. Кінологи шість кілометрів йшли слідом дівчинки поки не почули плач у лісі.
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