У Києві в матері вилучили двох дітей, які жили в антисанітарії: молодшому всього 3 місяці (фото)

У Києві в матері вилучили двох дітей, які жили в безладі, бруді, антисанітарії, серед розкиданих речей та пляшок зі спиртними напоями. Хлопчикам три місяці та дев'ять років.

Діти перебували в таких умовах, поки їхня мама та бабуся випивали із новим знайомим в його квартирі, повідомили в поліції Києва.

Про неналежне відношення до дітей правоохоронцям стало відомо, коли вони приїхали на виклик. Мешканці Подільського району поскаржилися, що за стіною гучно відпочивають сусіди.

Фото: Поліція Києва

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили власника оселі та двох його гостей в нетверезому стані. Вони сварились між собою та провокували конфлікт із сусідами. У квартирі був суцільний безлад. У кімнаті разом із нетверезою матір’ю перебували двоє її малолітніх дітей.

Ювенальні поліцейські та співробітниками служби у справах дітей та сім’ї вилучили двох хлопчиків. Їх помістили до лікарні, поки соцпрацівники не вирішать питання щодо їх подальшого місця проживання.

На матір чекає адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Правоохоронці закликають українців: якщо вам відомі факти неналежного відношення до дітей, яке може загрожувати їх життю та здоров’ю - не зволікайте та обов’язково повідомляйте до поліції.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, на Київщині 4-річна дівчинка сама пішла до лісу і загубилася. Дитину шукали всією громадою разом з військовими. Кінологи шість кілометрів йшли слідом дівчинки поки не почули плач у лісі.

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