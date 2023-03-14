Били сокирою, зв'язали та непритомного кинули в озеро: на Київщині жорстко вбили 36-річного чоловіка

Трьох підозрюваних затримала поліція.
У Бориспільському районі Київської області чоловіки жорстоко вбили 36-річного жителя Херсонської області. Його тіло виявили в місцевому озері.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
За даними слідства, між двома чоловіками стався конфлікт. Тоді нападник вдарив потерпілого сокирою по голові. Згодом спільники нападника зв'язали потерпілому руки і ноги алюмінієвим дротом та на візку довезли до озера, де скинули непритомного у водойму.
Тіло чоловіка виявили на місцевому озері. Поліція уже затримала підозрюваних.
Це - жителі Черкаської, Волинської та Донецької областей віком від 39 до 48 років. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київщини 18-річний молодик забив ременем до смерті 50-річного чоловіка.
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