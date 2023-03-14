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Три доби сидів на височенній сосні: на Київщині рятувальники визволили кота - зворушливі фото

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Три доби сидів на височенній сосні: на Київщині рятувальники визволили кота - зворушливі фото

Фото: Бучанське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області

Зоозахисники разом з місцевими мешканцями викликали рятувальників.

В Ірпені під Києвом рятувальники визволяли кота, який три доби сидів на сосні та не міг самостійно злізти. Тваринку спустили з висоти понад 11 метрів.

Зворушливі фото опублікували на сторінці Бучанського районного управління ДСНС.

Звернення до рятувальників надійшло від волонтерів зоозахисної організації. Вони разом з місцевими мешканцями три дні намагалися зняти кота самостійно і зрештою викликали ДСНС.

Фото: Бучанське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області / ©
Фото: Бучанське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області
Фото: Бучанське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області / ©
Фото: Бучанське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області

Нагадаємо, під Києвом сталася ДТП за участю лося на трасі Київ-Обухів. Легковик Audi зіткнувся з твариною, яка несподівано вибігла на проїзджу частину.

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Дата публікації
Перегляди
391
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