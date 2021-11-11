ДТП сталася між селищами Гора та Мартусівка Бориспільського району.
Під Києвом вантажівка зім'яла Hyundai: є потерпілі.
ДТП сталася між селищами Гора та Мартусівка Бориспільського району.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
"Близько 6-ї години ранку, між селищами Гора та Мартусівка, трапилась ДТП за участю вантажівки та легковика Hyundai. Попередньо є потерпілі", - йдеться у повідомленні патрульної поліції.
Рух був ускладнений в обох напрямках.
Обставини автопригоди встановлюються.
Нагадаємо, 10 листопада на автовокзалі у Києві правоохоронці з автоматами заблокували рух транспорту. Поліціянти почали перевіряти сертифікати про вакцинацію у водія автобуса та пасажирів, але у водія його не виявилося.