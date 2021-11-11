ДТП сталася між селищами Гора та Мартусівка Бориспільського району.

Під Києвом вантажівка зім'яла Hyundai: є потерпілі.

ДТП сталася між селищами Гора та Мартусівка Бориспільського району.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

"Близько 6-ї години ранку, між селищами Гора та Мартусівка, трапилась ДТП за участю вантажівки та легковика Hyundai. Попередньо є потерпілі", - йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Рух був ускладнений в обох напрямках.

Обставини автопригоди встановлюються.

Нагадаємо, 10 листопада на автовокзалі у Києві правоохоронці з автоматами заблокували рух транспорту. Поліціянти почали перевіряти сертифікати про вакцинацію у водія автобуса та пасажирів, але у водія його не виявилося.

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