Знущання з хворої бабусі: обвинувачений підліток поїхав з Києва і просить у Мережі 30 тисяч гривень

Нині хлопець перебуває у Вінниці.
Один з 18-річних обвинувачених у знущаннях з хворої лежачої бабусі поїхав з Києва і тепер просить грошей.
Про це він написав в Instagram.
Хлопець показав повідомлення від Оболонської окружної прокуратури міста Києва і просить 30 тисяч гривень.
Також він опублікував свою локацію - це місто Вінниця.
Нагадаємо, за даними слідства, 76-річна пенсіонерка вже 5 років прикута до ліжка. З неї знущалися двоє друзів її онука, поки той все знімав на камеру. Вони направляли на неї зброю, імітували самогубство, погрожували кулаками і все це записували на камеру.
Тепер хлопцям 2001, 2002, 2003 років народження загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Читайте також:
- Українка через позитивний тест на коронавірус потрапила у безвихідь: житла в Києві нема, у лікарню не візьмуть
- В Україні дорожчають книжки: які причини
- Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року
- Пацюки, таргани, пляшки із сечею і павутиння: у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище