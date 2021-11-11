Знущання з хворої бабусі: обвинувачений підліток поїхав з Києва і просить у Мережі 30 тисяч гривень

Нині хлопець перебуває у Вінниці.

Один з 18-річних обвинувачених у знущаннях з хворої лежачої бабусі поїхав з Києва і тепер просить грошей.

Про це він написав в Instagram.

Хлопець показав повідомлення від Оболонської окружної прокуратури міста Києва і просить 30 тисяч гривень.

Фото з соціальних мереж

Також він опублікував свою локацію - це місто Вінниця.

Нагадаємо, за даними слідства, 76-річна пенсіонерка вже 5 років прикута до ліжка. З неї знущалися двоє друзів її онука, поки той все знімав на камеру. Вони направляли на неї зброю, імітували самогубство, погрожували кулаками і все це записували на камеру.

Тепер хлопцям 2001, 2002, 2003 років народження загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Молодики познущалися із прикутої до ліжка бабусі | Новини України

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