У Києві під мостом застрягла вантажівка: що відомо
Вантажівка не змогла проїхати під мостом на лівому березі Києва і застрягла.
У Києві біля станції метро «Лівобережна» стався інцидент під мостом. Там застрягла вантажівка.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Обставини з’ясовуються.
Раніше на лівому березі Києва сталося серйозне підтоплення. «Ріки» утворилися на бульварі Верховної Ради. Це сталося вже вдруге за кілька днів на одній і тій самій локацій.
Очевидці публікували кадри з місця події. На них видно величезну кількість води.
Інформацію про причини інциденту чи перспективи усунення прориву не оприлюднювали.