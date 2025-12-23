ТСН у соціальних мережах

Київ
66
1 хв

У Києві під мостом застрягла вантажівка: що відомо

Вантажівка не змогла проїхати під мостом на лівому березі Києва і застрягла.

Катерина Сердюк
Вантажівка

Вантажівка / © Pexels

У Києві біля станції метро «Лівобережна» стався інцидент під мостом. Там застрягла вантажівка.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Обставини з’ясовуються.

Раніше на лівому березі Києва сталося серйозне підтоплення. «Ріки» утворилися на бульварі Верховної Ради. Це сталося вже вдруге за кілька днів на одній і тій самій локацій.

Очевидці публікували кадри з місця події. На них видно величезну кількість води.

Інформацію про причини інциденту чи перспективи усунення прориву не оприлюднювали.

66
