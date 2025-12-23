У Києві під мостом застрягла вантажівка: що відомо

Вантажівка / © Pexels

Реклама

У Києві біля станції метро «Лівобережна» стався інцидент під мостом. Там застрягла вантажівка.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Дата публікації 16:40, 23.12.25 Кількість переглядів 4 У Києві під мостом застрягла вантажівка

Обставини з’ясовуються.

Реклама

Раніше на лівому березі Києва сталося серйозне підтоплення. «Ріки» утворилися на бульварі Верховної Ради. Це сталося вже вдруге за кілька днів на одній і тій самій локацій.

Очевидці публікували кадри з місця події. На них видно величезну кількість води.

Інформацію про причини інциденту чи перспективи усунення прориву не оприлюднювали.