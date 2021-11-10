У Києві на автовокзалі правоохоронці з автоматами заблокували маршрутку: відео

У водія одного з автобусів при перевірці не виявилося сертифікату про вакцинацію.

На автовокзалі правоохоронці з автоматами заблокували рух транспорту.

Про це повідомив паблік Kievmap та оприлюднив відео.

Поліціянти почали перевіряти сертифікати про вакцинацію у водія автобуса та пасажирів, але у водія його не виявилося.

Розлючені пасажири стали на бік водія та почали протестувати проти карантинних обмежень.

Нагадаємо, у Києві погіршується ситуація з розповсюдженням коронавірусу. За минулу добу в місті виявили ще 1740 хворих на коронавірус. 73 людини померли.

Загалом же заповненість ліжок у медзакладах Києва сьогодні – 73%. А в окремих лікарнях – 99-100%. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжок із киснем заповнено понад 70%.

Мер Києва Віталій Кличко каже, що йому щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші – поховати.

"У нас черги до ритуальної служби за довідками про смерть. І черги до крематорію. У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих", – наголосив Кличко.

Мер закликав киян не баритися і йти вакцинуватися.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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