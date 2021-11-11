ДТП произошло между поселками Гора и Мартусовка Бориспольского района.
Под Киевом грузовик смял Hyundai: есть пострадавшие.
ДТП произошло между поселками Гора и Мартусовка Бориспольского района.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
"Около 6 часов утра, между поселками Гора и Мартусовка, произошло ДТП с участием грузовика и легковушки Hyundai. Предварительно есть пострадавшие", — говорится в сообщении патрульной полиции.
Движение было затруднено в обоих направлениях.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 10 ноября на автовокзале в Киеве правоохранители с автоматами заблокировали движение транспорта. Полицейские начали проверять сертификаты о вакцинации у водителя автобуса и пассажиров, но у водителя его не оказалось.