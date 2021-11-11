У Києві жінка організовувала фіктивні шлюби з українками для нелегалів: фото

У Києві жінка організовувала фіктивні шлюби з українками для нелегалів: фото

Вартість таких "послуг" становила 40 тисяч гривень.

У Києві жінка організовувала фіктивні шлюби з українками для нелегалів.

Організаторку нелегального переправлення іноземців через державний кордон затримано.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, фігуранти кримінального провадження, діючи з корисливих мотивів, здійснювали пошук іноземців, які мали намір без належних на те законних підстав отримати документи для незаконного перетину державного кордону України. З метою реалізації злочинних дій учасники групи залучали громадянок України, з якими іноземці укладали фіктивні шлюби. Вказані документи останні у подальшому використовували для незаконного перетину кордону. Вартість таких "послуг" становила 40 тисяч гривень", - йдеться у повыдомленны прокуратури.

За даними прокуратури, в ході проведення контролю за вчиненням злочину після отримання фіктивного свідоцтва про укладання шлюбу та передачі грошових коштів на місці вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянку України, 1969 року народження, яка є організатором вказаної злочинної діяльності.

За місцем проживання затриманої проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Встановлюються інші учасники злочинної схеми.

Нагадаємо, 10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на польсько-білоруському кордоні. Крім того, на кордоні були визначені найбільш вірогідні ділянки для масового скупчення мігрантів.

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