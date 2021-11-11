Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 11 листопада

Загалом у столиці підтверджено 274 770 випадків COVID-19.
Станом на ранок 11 листопада у Києві зафіксовано 2002 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 262 випадки більше, ніж 10 листопада (1740 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 274 770 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 237 588 людей (1437 за добу)
- померли 6 728 людей (51 за добу)
У Київській області зафіксовано 159 874 випадки COVID-19 (945 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 138 115 людей (517 за добу)
- померли 3 632 людини (44 за добу)
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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