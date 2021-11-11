Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 11 листопада

Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 11 листопада

Загалом у столиці підтверджено 274 770 випадків COVID-19.

Станом на ранок 11 листопада у Києві зафіксовано 2002 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 262 випадки більше, ніж 10 листопада (1740 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 274 770 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 237 588 людей ( 1437 за добу)

людей ( за добу) померли 6 728 людей (51 за добу)

У Київській області зафіксовано 159 874 випадки COVID-19 (945 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 138 115 людей ( 517 за добу)

людей ( за добу) померли 3 632 людини (44 за добу)

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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