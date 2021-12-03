Під Києвом із психлікарні втік пацієнт

Пацієнта затримали на залізничному вокзалі у Вінницькій області.

Правоохоронці затримали чоловіка, який втік з психоневрологічної лікарні Глевахи, що під Києвом. Чоловік перебував на лікуванні відповідно до рішення суду.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, 2 грудня працівники поліції Вінниччини на залізничному вокзалі затримали 21-річного втікача. Відомо, 30 листопада чоловік втік з відділення № 5 КПН "Київської міської психоневрологічної лікарні". В медичному закладі чоловік перебував на лікуванні, згідно з ухвалою Смілянського районного суду Черкаської області.

"На пошуки чоловіка були орієнтовані усі наряди поліції Київщини, інших областей та громадськість. Наразі правопорушник перебуває у Фастівському районному управлінні поліції" - повідомляють поліцейські.

Поліція проводить слідчі дії та встановлює обставини втечі чоловіка.

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