У Києві обмежать роботу метро через футбол: які станції будуть зачинені

У Києві обмежать роботу метро через футбол: які станції будуть зачинені

Таке обмеження застосують задля уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Сьогодні, 3 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" та "Львів", можливі деякі зміни у роботі столичного метро.

Про це повідомили на офіційному сайті Київського метрополітену.

Зокрема, перед початком матчу о 17:00 можливе закриття станції "Олімпійська" на вхід.

Після завершення гри можливе закриття на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Обмеження застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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