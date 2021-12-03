У Києві виявили понад 1,3 тисячі хворих на COVID-19 за добу: статистика на 3 грудня

Від ускладнень хвороби померли 36 пацієнтів.
У Києві 2 грудня зареєстрували 1 376 нових випадків COVID-19. За добу у столиці одужали 3 911 киян, померли – 36.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
Нагадаємо, 1 грудня зареєстрували 1 418 нових випадки COVID-19 у столиці.
В Україні станом на ранок 3 грудня зафіксовано 13 777 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 509 людей, 22 893 пацієнти одужали.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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