У Києві виявили понад 1,3 тисячі хворих на COVID-19 за добу: статистика на 3 грудня

У Києві виявили понад 1,3 тисячі хворих на COVID-19 за добу: статистика на 3 грудня

Від ускладнень хвороби померли 36 пацієнтів.

У Києві 2 грудня зареєстрували 1 376 нових випадків COVID-19. За добу у столиці одужали 3 911 киян, померли – 36.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, 1 грудня зареєстрували 1 418 нових випадки COVID-19 у столиці.

В Україні станом на ранок 3 грудня зафіксовано 13 777 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 509 людей, 22 893 пацієнти одужали.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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