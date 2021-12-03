Підбирали відмички та відкривали замки: на Київщині затримали іноземців-домушників, які стежили за дітьми

Підбирали відмички та відкривали замки: на Київщині затримали іноземців-домушників, які стежили за дітьми

Якщо в суді буде доведено їх провину, за ґрати вони вирушать на строк до шести років.

На Київщині правоохоронці затримали іноземців, які стежили за дітьми. Неповнолітні заходили у під'їзди, відчиняли двері, а злочинці згодом підбирали ключі до їхніх квартир. З помешкань вони потім викрадали цінні речі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Двоє громадян Грузії, які вже раніше неодноразово були засуджені, проникли у квартиру у Вишневому, звідки винесли дорогі прикраси, смарт-годинник та готівку. Водночас конвертувати все це у прибуток злочинці не встигли — їх затримали правоохоронці.

До речі, копи на них вийшли завдяки відеоролику, який опублікували в соцмережах місцеві мешканці. В описі до нього вони вказали, що на камери спостереження потрапили підозрілі особи.

“За плечима злодіїв щонайменше чотири крадіжки на території Обухівщини та Бучанщини, не виключено, що працювали і в інших районах Київщини. Під час обшуку у іноземців вилучили з десяток відмичок, викрадені цінності, одяг та взуття у якому злодії виходили на справу. Нині іноземцям загрожує до шести років позбавлення волі”, — підкреслив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, що у Чорноморську під стінами міськради побились АТОвці і муніципальна варта.

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