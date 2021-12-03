Под Киевом из психбольницы сбежал пациент

Под Киевом из психбольницы сбежал пациент

Пациент был задержан на железнодорожном вокзале в Винницкой области.

Правоохранители задержала мужчину, сбежавшего из психоневрологической больницы Глевахи под Киевом. Мужчина находился на лечении в соответствии с решением суда.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Отмечается, 2 декабря сотрудники полиции Винницкой области на железнодорожном вокзале задержали 21-летнего беглеца. Известно, 30 ноября мужчина скрылся из отделения № 5 КПН "Киевской городской психоневрологической больницы". В медицинском учреждении мужчина находился на лечении, согласно постановлению Смелянского районного суда Черкасской области.

"На поиски мужчины были ориентированы все наряды полиции Киевщины, других областей и общественность. В настоящее время правонарушитель находится в Фастовском районном управлении полиции", — сообщают полицейские.

Полиция проводит следственные действия и устанавливает обстоятельства побега мужчины.

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