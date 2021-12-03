"Королевский боб" и "горячий перец": в Киеве обнаружили таблетки для похудения с психотропами (фото)

Таможенники обнаружили более 4 тысяч таблеток.
В Киеве задержали крупную партию таблеток для похудения, которые содержали запрещенное психотропное вещество – сибутрамин.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.
Семь посылок ехали из Казахстана в Киев, Кременчуг, Славянск и Полтаву. В декларациях было отмечено, что в коробках якобы находится косметика, препараты для макияжа и маникюра. Вместо этих товаров были капсулы в металлических баночках и блистерах без заводских упаковок.
Таблетки назывались "Устранение лишнего веса", "Редуксин Лайт", "Королевский боб для похудения", "Горячий перец", "Цинзишоу", "Lipotrim", "Slim Life", "Иермей". Всего в посылках было 4 222 капсулы.
Экспертиза подтвердила наличие психотропного вещества сибутрамина в составе всех таблеток. Оборот вещества в Украине ограничен, а пересылка в международных почтовых отправлениях – запрещена. По данному факту таможенники составили протокол по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками. Ребенок находится в реанимации. Девочка выпила препарат для лечения артериальной гипертензии.
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