"Королевский боб" и "горячий перец": в Киеве обнаружили таблетки для похудения с психотропами (фото)

"Королевский боб" и "горячий перец": в Киеве обнаружили таблетки для похудения с психотропами (фото)

Таможенники обнаружили более 4 тысяч таблеток.

В Киеве задержали крупную партию таблеток для похудения, которые содержали запрещенное психотропное вещество – сибутрамин.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Семь посылок ехали из Казахстана в Киев, Кременчуг, Славянск и Полтаву. В декларациях было отмечено, что в коробках якобы находится косметика, препараты для макияжа и маникюра. Вместо этих товаров были капсулы в металлических баночках и блистерах без заводских упаковок.

Таблетки назывались "Устранение лишнего веса", "Редуксин Лайт", "Королевский боб для похудения", "Горячий перец", "Цинзишоу", "Lipotrim", "Slim Life", "Иермей". Всего в посылках было 4 222 капсулы.

Экспертиза подтвердила наличие психотропного вещества сибутрамина в составе всех таблеток. Оборот вещества в Украине ограничен, а пересылка в международных почтовых отправлениях – запрещена. По данному факту таможенники составили протокол по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками. Ребенок находится в реанимации. Девочка выпила препарат для лечения артериальной гипертензии.

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