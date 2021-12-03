Подбирали отмычки и открывали замки: в Киевской области задержали иностранцев-"домушников", которые следили за детьми

Подбирали отмычки и открывали замки: в Киевской области задержали иностранцев-"домушников", которые следили за детьми

Если в суде будет доказана их вина, за решетку они отправятся на срок до шести лет.

В Киевской области правоохранители задержали иностранцев, которые следили за детьми. Несовершеннолетние заходили в подъезды, открывали двери, а преступники впоследствии подбирали ключи к их квартирам. Из помещений они потом похищали ценные вещи.

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Двое граждан Грузии, которые ранее неоднократно были осуждены, проникли в квартиру в Вишневом, откуда вынесли дорогие украшения, смарт-часы и наличку. При этом конвертировать все это в прибыль преступники не успели — их задержали правоохранители.

Кстати, копы на них вышли благодаря видеоролику, опубликованному в соцсетях местными жителями. В описании к нему они указали, что на камеры наблюдения попали подозрительные лица.

"За плечами воров, по меньшей мере, четыре кражи на территории Обуховщины и Бучанщины, не исключено, что работали и в других районах Киевщины. Во время обыска у иностранцев изъяли с десяток отмычек, похищенные ценности, одежду и обувь, в которой воры выходили на дело. В настоящее время иностранцам грозит до шести лет лишения свободы", – подчеркнул Андрей Небитов.

Напомним, что в Черноморске под стенами горсовета подрались АТОвцы и муниципальная варта.

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