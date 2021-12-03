В Киеве ограничат работу метро из-за футбола: какие станции будут закрыты

В Киеве ограничат работу метро из-за футбола: какие станции будут закрыты

Такое ограничение применят во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Сегодня, 3 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" и "Львов" возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщили на официальном сайте Киевского метрополитена.

В частности, перед началом матча в 17.00 возможно закрытие станции "Олимпийская" на вход.

После завершения игры возможно закрытие входа станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Ограничение применяется во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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