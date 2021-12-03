В Киеве ограничат работу метро из-за футбола: какие станции будут закрыты

Такое ограничение применят во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Сегодня, 3 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" и "Львов" возможны некоторые изменения в работе столичного метро.
Об этом сообщили на официальном сайте Киевского метрополитена.
В частности, перед началом матча в 17.00 возможно закрытие станции "Олимпийская" на вход.
После завершения игры возможно закрытие входа станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Ограничение применяется во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.