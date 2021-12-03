В Киеве зафиксировали более 1,3 тысячи больных COVID-19 за сутки: статистика на 3 декабря

От осложнений болезни скончались 36 пациентов.
В Киеве 2 декабря зарегистрировали 1 376 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровели 3 911 киевлян, умерли – 36.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Напомним, 1 декабря зарегистрировали 1 418 новых случаев COVID-19 в столице.
В Украине по состоянию на утро 3 декабря зафиксировано 13 777 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 509 человек, 22 893 пациента выздоровели.
С начала кампании по вакцинации было привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. Всего проведено 25 159 558 прививок.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также: