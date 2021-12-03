"Королівський боб" та "гарячий перець": у Києві виявили пігулки для схуднення з психотропами (фото)

"Королівський боб" та "гарячий перець": у Києві виявили пігулки для схуднення з психотропами (фото)

Митники виявили понад 4 тисячі пігулок.

У Києві затримали велику партію пігулок для схуднення, які містили заборонену психотропну речовину – сибутрамін.

Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

Сім посилок їхали з Казахстану до Києва, Кременчука, Слов'янська та Полтави. У деклараціях було зазначено, що у коробках нібито знаходиться косметика, препарати для макіяжу та манікюру. Замість цих товарів були капсули у металевих баночках та блістерах без заводських упаковок.

Таблетки називалися "Усунення зайвої ваги", "Редуксин Лайт", "Королівський боб для схуднення", "Гарячий перець", "Цинзішоу", "Lipotrim", "Slim Life", "Ієрмей". Всього в посилках було 4 222 капсули.

Експертиза підтвердила наявність психотропної речовини сибутраміну у складі всіх таблеток. Оборот речовини в Україні обмежений, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонено. За цим фактом митники склали протокол за ст. 473 Митного кодексу України.

Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області 8-річна дівчинка отруїлася таблетками. Дитина наразі перебуває у реанімації. Дівчинка випила препарат для лікування артеріальної гіпертензії.

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