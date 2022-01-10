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Під Фастовом водій на Hyundai влетів в електроопору: постраждали дві 16-річні пасажирки

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Під Фастовом водій на Hyundai влетів в електроопору: постраждали дві 16-річні пасажирки

Поліція Київської області

Під час медичного освідування встановлено, що водій був п'яним.

У Київській області, під Фастовом водій на Hyundai влетів в електроопору: постраждали дві 16-річні пасажирки.

Дівчат госпіталізовано до Фастівської районної лікарні. 

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, 10 січня, близько 2-ї години у селі Фастівець Фастівського району  35-річний  водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою. Внаслідок аварії дві 16-річні пасажирки отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні поліції.

Під час медичного освідування встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1  ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним и засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Києві через ожеледицю сталася ДТП. На вул. Грінченка зіткнулися легковик Mitsubishi та мікроавтобус Mercedes.

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