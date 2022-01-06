Скільки таксист заробив у Києві, працюючи усю святкову ніч

Чоловік працював 12 годин поспіль і подолав 330 кілометрів за кермом.

У Києві журналіст вирішив поставити експеримент і усю новорічну ніч працював таксистом. Він детально розповів, як усе було то скільки вдалося заробити.

Про це чоловік написав матеріал для ТЕКСТИ.org.ua.

Чоловік працював 12 годин поспіль і подолав 330 кілометрів за кермом.

Таксист-журналіст розповів, що Новий рік він зустрів на світлофорі.

"Зустрічати Новий рік ось так категорично не рекомендується для психіки. От просто повірте мені на слово – це сумно. Але сум має компенсуватися шаленими прибутками...", - зазначив він.

Uber у новорічну ніч водіям підготував дві промоакції – 130 гривень за п'ять виконаних поїздок з 19 до 22. І потім ще 220 за 6 поїздок з 2 ночі до 5 ранку. Чоловік каже, що виконав лише першу.

"Уклон" з восьмої вечора підняв ціну на 40% від базового тарифу і це тривалий час не відчувалося. "Болт" вирішив залучати водіїв зменшенням комісії, яку вони беруть з кожної поїздки – з 25 до 10% після десятої поїздки. І ця акція для мене видалась найменш цікавою. Тож здебільшого я возив пасажирів Uber та "Уклону", - зазначив він.

Перед Новим роком все було аж надто спокійно

Перша поїздка о 17:12 – це 130 гривень заробітку за 5 кілометрів від "Уклон". І щедра 20-ка на чай. З торгового центру на житловий масив.

А от зворотна поїздка конкретно зіпсувала настрій. 80 гривень за 4 кілометри. Але першими ж словами пасажирки при посадці було "Мені ТРЕБА, щоб ви поїхали таким-то маршрутом". Хороше формулювання, правда? Цей маршрут подовжував кілометраж удвічі. Це хвилювало мене, але зовсім не хвилювало пасажирку. І лише мій аргумент, що я не благодійна організація, щоб возити її безкоштовно спрацював, викликавши злість. На рівному місці перед новим роком ми чудово попсували одне одному настрій. Але зрештою я повіз її так, як вона хотіла, отримавши аж на 20-ку (і мандаринку) більше.

Це був єдиний неприємний інцидент за ніч.

Але й цієї неприємності можна було уникнути. Під час замовлення машини – вказуйте всі адреси, де збираєтесь зупинятись. Зекономите нерви й собі, і водію.

Від 17 і аж до 22-ї все було аж надто спокійно. Більшість поїздок – це запізнілі покупці із супермаркетів.

Одна жіночка особливо насмішила, каже: "Ніколи, чуєте, ніколи! Не готуйте олів’є за день до нового року. Вони вже все з’їли. Терміново довелося мчати за продуктами на новий салат!".

У цей період стартували й виїзди в гості та на місця новорічних тусовок. Проскакували і приємні тарифи, як-от за 315 гривень з Оболоні до "Фори" у Вишгороді.

З Вишгорода на Оболонь взагалі довелося їхати за дуже буденним тарифом у 100 гривень. А от далі, починаючи від 22-ї, тарифи ставали все симпатичнішими.

215 гривень за 9 кілометрів, 170 за 6. Віз хлопців-перукарів з роботи. Обоє – студенти й дуже задоволені днем. Перед Новим роком клієнти щедро залишали на чай. Кожен отримав по 400 гривень зверху. Тож вони жваво обговорювали, як все-таки зустріти Новий рік. В клуб дорого – півтори тисячі гривень треба покласти на депозит. У гуртожитку – надто буденно. Врешті зійшлися на центральній ялинці, бо там весело і безкоштовно.

Приблизно о пів на дванадцяту світ таксі завмер.

"Короткий підсумок моїх здобутків ще в старому році (з 17:15) – 950 гривень в "Уклоні" і 1150 гривень з врахуванням промоакції в "Убері". Тобто 2100 гривень з відрахуваннями всіх комісій. З пальним будемо потім розбиратися. За сім годин роботи це не є космічний заробіток, але все ж дуже непогано", - резюмував таксист.

Після опівночі тарифи зросли у два з половиною рази

З перших хвилин нового року Київ поїхав. Здебільшого молодь вибиралася з-під батьківського крила на тусовки з друзями. Люди сім’ями їздили одне до одного в гості. Тарифи підстрибнули, але все ще не були олігархічними. Вартість поїздки зросла приблизно у два з половиною рази.

Вільні нічні дороги дозволяли заробляти чистими, наприклад, 200 гривень за десять хвилин. В "Убері" чоловік виконував здебільшого довгі замовлення, а в "Уклоні" добре сипалося з короткими по 120–150 гривень за 3–4 кілометри.

2700 гривень чистими за 6 годин роботи

Уже в новому році таксист заробив 400 гривень в «Уклоні», 2100 гривень в Uber і 200 гривень у Bolt. Загалом 2700 гривень чистими за шість годин роботи.

Склавши частини заробітків до і після Нового року, ми отримуємо кругленьку суму в 4800 гривень. А тепер пальне. Кілометраж – понад 300 кілометрів. Витрата палива – близько 6 літрів на сотню. Це приблизно на 600 гривень. Тож дуже грубо, але мій чистий прибуток за 13 годин роботи в новорічну ніч становив 4000 гривень.

Підрахунок заробітків

Отже:

3268 – Uber

1270 – Уклон

200 – Bolt

"Чи вартує воно того? Якщо критично не вистачає грошей – новорічна ніч однозначно дає можливість їх швидко заробити. Але зважайте – це дуже виснажливо. І ніякі гроші не здатні замінити ті емоції, що ви отримуєте від спілкування з рідними та близькими на свята. Я більше точно не хочу зустрічати Новий рік під світлофором на мосту", - підсумував чоловік.

Нагадаємо, на Різдво, 7 січня, можливі обмеження в роботі київського метро.

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