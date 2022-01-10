У Києві біля моста Патона помітили чоловіка без одягу та з порізаним животом: відео

Чоловіка біг трасою у самих трусах.
У Києві біля моста Патона помітили чоловіка, який поводився досить дивно. Він біг трасою у самих трусах.
Відповідне відео оприлюднив паблік "Великий Київ".
Очевидець, який зафільмував чоловіка, помітив, що у того був порізаний живіт.
Що спонукало чоловіка бігати жвавою трасою майже голим – наразі невідомо. Як невідомо й те, як він отримав травму.
Нагадаємо, у понеділок, 10 січня, у столиці похмура і морозна погода. Весь день небо столиці буде затягнуте хмарами, але опадів не передбачається.
Однак протягом тижня у столиці очікується суттєве похолодання до -15°С градусів. Стрімке зниження температури синоптики прогнозують від 12 січня.
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