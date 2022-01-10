Под Фастовом водитель на Hyundai влетел в электроопору: пострадали две 16-летние пассажирки

Под Фастовом водитель на Hyundai влетел в электроопору: пострадали две 16-летние пассажирки

Во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель был пьян.

В Киевской области, под Фастовом водитель на Hyundai влетел в электроопору: пострадали две 16-летние пассажирки.

Девушки госпитализированы в Фастовскую районную больницу.

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Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"Сегодня, 10 января, около 2 часов в селе Фастовец Фастовского района 35-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. В результате аварии две 16-летние пассажирки получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль помещен на площадку временного содержания.

На месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве из- за гололеда произошло ДТП. На ул. Гринченко столкнулись легковушка Mitsubishi и микроавтобус Mercedes.

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