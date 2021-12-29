У Київській області водій "швидкої" влетів в електроопору: бетонний стовп впав на автомобіль, є постраждалі

У Київській області водій "швидкої" влетів в електроопору: бетонний стовп впав на автомобіль, є постраждалі

Водій швидкої допомоги віз бригаду медиків на виклик.

У селищі Софіївська Борщагівка на Київщині машина швидкої допомоги врізалася в електроопору. Внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Київ оперативний".

Як стало відомо, аварія сталася на вулиці Пушкіна. Там водій швидкої допомоги віз бригаду медиків на виклик. Коли він заїхав у приватний сектор, шофер врізався в електроопору, після чого бетонний стовп впав на автомобіль

“Травми отримав водій та медик, який сидів попереду. Однак керівництво швидкої медичної допомоги запевнило, що, попередньо, травми не серйозні. На місці працювали рятувальники, які розбирали наслідки аварії для того, аби розблокувати проїжджу частину”, — написали в телеграм-каналі.

На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, що на Київщині легковик протаранив вантажівку. Одна людина загинула, троє травмовані.

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