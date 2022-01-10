Як Київ розчищають після снігопаду: фото, відео

Люди працювали усю ніч.

У Києві дорожники продовжують розчищати місто від снігу.

Основні роботи виконали уночі.

З вечора на дорогах, мостах і тротуарах працює 345 одиниць спецтехніки. Серед них 121 одиниця – для очистки тротуарів і велодоріжок.

Про це повідомив КК "Київавтодор" та оприлюднив фото та відео.

Вузькі доріжки, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту, сходи розчищають 330 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання.

345 одиниць спецтехніки з вечора розчищають місто від снігу Дорожники продовжують очищувати місто від снігу. Основні роботи виконали уночі. З вечора на дорогах, мостах і тротуарах працює 345 одиниць спецтехніки. Серед них 121 одиниця - для очистки тротуарів і велодоріжок. Вузькі доріжки, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту, сходи розчищають 330 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання. Після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів показуватимуть до -15°C. Більше фото прибирання дивіться за посиланням: https://kyivcity.gov.ua/news/News_345_odinits_spetstekhniki_kk_kivavtodor_z_vechora_rozchischayut_misto_vid_snigu/ Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Неділя, 9 січня 2022 р.

Після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів сягатимуть -15°C.

10 січня протягом дня у столиці стовпчики термометрів покажуть коливатимуться від -1°С до -3°С, ближче до ночі опустяться до -4° С.

На дорогах ожеледиця.

Весь день небо столиці буде затягнуте хмарами, але опадів не передбачається.

Читайте також: