Легковик почало крутити на слизькій дорозі: у Києві зіткнулися Mitsubishi та мікроавтобус Mercedes (фото)

На щастя, ніхто не постраждав.
У Києві через ожеледицю сталася ДТП.
На вул. Грінченка зіткнулися зіткнулися легковик Mitsubishi та мікроавтобус Mercedes.
Про це повідомляє "Магнолія.TV".
Машини рухалися назустріч одна одній і в якусь мить легковик почало крутити на слизькій дорозі, він вилетів на зустрічну смугу і зачепив бус.
На щастя, ніхто не постраждав.
Зазначимо, що у понеділок, 10 січня, в Києві очікується похмура і холодна погода.
Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Протягом дня у столиці стовпчики термометрів покажуть коливатимуться від -1°С до -3°С, ближче до ночі опустяться до -4° С.
На дорогах ожеледиця.
Весь день небо столиці буде затягнуте хмарами, але опадів не передбачається.
Вітер — північно-західного і північного напрямків, зі швидкістю до 3 м/с.
Нагадаємо, під Києвом, де 9 сsчня різко погіршилася погода, сталася аварія на Старообухівській трасі. Там після зіткнення спалахнуло авто, водій загинув.
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