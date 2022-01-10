Легковик почало крутити на слизькій дорозі: у Києві зіткнулися Mitsubishi та мікроавтобус Mercedes (фото)

Легковик почало крутити на слизькій дорозі: у Києві зіткнулися Mitsubishi та мікроавтобус Mercedes (фото)

На щастя, ніхто не постраждав.

У Києві через ожеледицю сталася ДТП.

На вул. Грінченка зіткнулися зіткнулися легковик Mitsubishi та мікроавтобус Mercedes.

Про це повідомляє "Магнолія.TV".

Машини рухалися назустріч одна одній і в якусь мить легковик почало крутити на слизькій дорозі, він вилетів на зустрічну смугу і зачепив бус.

На щастя, ніхто не постраждав.

Зазначимо, що у понеділок, 10 січня, в Києві очікується похмура і холодна погода.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Протягом дня у столиці стовпчики термометрів покажуть коливатимуться від -1°С до -3°С, ближче до ночі опустяться до -4° С.

На дорогах ожеледиця.

Весь день небо столиці буде затягнуте хмарами, але опадів не передбачається.

Вітер — північно-західного і північного напрямків, зі швидкістю до 3 м/с.

Нагадаємо, під Києвом, де 9 сsчня різко погіршилася погода, сталася аварія на Старообухівській трасі. Там після зіткнення спалахнуло авто, водій загинув.

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