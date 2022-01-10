Похмуро та невеликий мороз: погода у Києві сьогодні, 10 січня

Похмуро та невеликий мороз: погода у Києві сьогодні, 10 січня

Весь день небо столиці буде затягнуте хмарами, але опадів не передбачається.

У Києві у понеділок, 10 січня, очікується похмура і морозна погода.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Протягом дня у столиці стовпчики термометрів коливатимуться від -1°С до -3°С, ближче до ночі опустяться до -4°С.

На дорогах ожеледиця.

Весь день небо столиці буде затягнуте хмарами, але опадів не передбачається.

Вітер — північно-західного і північного напрямків, зі швидкістю до 3 м/с.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, після недільного снігопаду в столиці очікується різке зниження температури. У ніч проти Старого Нового року позначки термометрів сягатимуть -15°C.

Читайте також: