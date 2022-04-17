Не лише через обстріли: чому до Києва поки не варто повертатися

Не лише через обстріли: чому до Києва поки не варто повертатися

До Києва вже повернулося близько третини мешканців.

Київ залишається для ворога ціллю номер один. Мешканців міста закликають почекати і поки не повертатися до столиці.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що все ще залишається велика загроза ракетних обстрілів та бомбових ударів.

Однак ще однією причиною, чому поки не варто повертатися до Києва, він називає проблеми з логістикою у місті.

"Столиця для ворога залишається ласою здобиччю і з їхніх агресивних планів вона нікуди не ділася. Тому ми закликаємо поки мешканців не повертатися. Перше, що це можливі ракетні обстріли, бомбові удари. З іншого боку, місто більше місяця готувалося до повної оборони і сьогодні є певні труднощі в логістиці самого міста, на це також потрібно звертати увагу", – наголосив він.

Він зазначив, що у Києві вже утворюються затори.

Нагадаємо, приватні перевізники Києва відновили роботу на 11 маршрутах.

Читайте також:

Російська мова в українських школах - розмова з освітнім омбудсменом



