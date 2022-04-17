Не лише через обстріли: чому до Києва поки не варто повертатися

До Києва вже повернулося близько третини мешканців.
Київ залишається для ворога ціллю номер один. Мешканців міста закликають почекати і поки не повертатися до столиці.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону.
Він зазначив, що все ще залишається велика загроза ракетних обстрілів та бомбових ударів.
Однак ще однією причиною, чому поки не варто повертатися до Києва, він називає проблеми з логістикою у місті.
"Столиця для ворога залишається ласою здобиччю і з їхніх агресивних планів вона нікуди не ділася. Тому ми закликаємо поки мешканців не повертатися. Перше, що це можливі ракетні обстріли, бомбові удари. З іншого боку, місто більше місяця готувалося до повної оборони і сьогодні є певні труднощі в логістиці самого міста, на це також потрібно звертати увагу", – наголосив він.
Він зазначив, що у Києві вже утворюються затори.
Нагадаємо, приватні перевізники Києва відновили роботу на 11 маршрутах.
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