Під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці: фото

Під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці: фото

Надзвичайна подія сталася у селі Литвинівка.

Під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці.

Надзвичайна подія сталася у селі Литвинівка Вишгородського району Київської області.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила відповідні фото.

Поліція Київщини закликає громадян бути обережними на деокупованих територіях.

За даними поліції, 15 квітня підлітки пішли гуляти до закинутої будівлв. Тільки-но 17-річний юнак відчинив двері, як стався вибух.

На щастя, всі хлопці вижили. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.

"Шановні громадяни, закликаємо вас бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати необстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників", - наголошує поліція Київської області.

Нагадаємо, староста села Гавронщина на Київщині разом із двома військовими підірвалися на розтяжці. Вони дістали контузії та осколкові поранення обличчя і рук. Жителям Київщини все ще не радять поспішати повертатися додому, бо розмінування триває.