В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю (супутникові знімки)

Це - 71% від території міста.

В Ірпені під Києвом пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це - 71% від території міста.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, посилаючись на дані супутникового центру ООН Unosat.

"На основі зроблених супутникових знімків аналітики ООН Unosat підрахували приблизну кількість зруйнованих та пошкоджених будівель в Ірпені. Виявлено щонайменше 1060 таких об’єктів житлової та соціальної інфраструктури", - повідомив Маркушин.

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Зокрема, за даними ООН Unosat, це чотири заклади освіти та три заклади здоров’я.

Аналітики центру зазначають, що знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є неповними через незначну хмарність.

Олександр Маркушин / Facebook

Нагадаємо, у Київській області продовжують розбирати завали після окупації військовими РФ. Щодня знаходять нові тіла вбитих та закатованих людей.

Зазначимо, Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що окупанти розпочали серію терактів та вже офіційно погрожують обстрілами Києву. Наразі росіяни мають намір нарощувати кількість ракетних ударів по українській столиці.