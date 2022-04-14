Данілов розповів, чи безпечно зараз у Києві та чи можливий новий наступ на столицю

Данілов розповів, чи безпечно зараз у Києві та чи можливий новий наступ на столицю

Данілов розповів, чи можливий новий наступ на Київ.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що поки у столиці України небезпечно, оскільки зберігається загроза ракетних ударів.

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.

"Є загроза бомбардування міста Києва. Люди повинні розуміти, що вони можуть потрапити під російські бомби, російські ракети. Що стосується фізичної присутності тут великої кількості російських військових - на сьогодні ми не бачимо, як це може взагалі відбуватися - від слова "зовсім". Як буде далі відбуватися, будемо дивитися", - сказав Данілов.

Нагадаємо, російські окупанти планували захоплення Києва під виглядом навчань.

Також у Київській області продовжують розбирати завали після окупації військовими РФ. Щодня знаходять нові тіла вбитих та закатованих людей.

Читайте також: