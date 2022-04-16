Обіцяні світовими лідерами "тяжкі наслідки" за дії Росії в Україні вже мають настати — Кличко

Обіцяні світовими лідерами "тяжкі наслідки" за дії Росії в Україні вже мають настати — Кличко

Після всього, що зробила Росія в Україні, вона має понести жорстоке покарання.

Мер Києва Віталій Кличко закликав світових лідерів до більш потужної підтримки України. За його словами, час запровадити ті "тяжкі наслідки" для Росії, про які говорили до повномасштабного вторгнення.

З відповідним звернення Кличко виступив в інтерв’ю CNN, пише мер столиці на своїй сторінці у Фейсбук.

Кличко зазначив, що він зі своїм братом Володимиром продовжують спілкуватися з іноземними ЗМІ і доносити до світу правду про звірства російських окупантів в Україні.

"Ми використовуємо всі можливості, щоб донести до світу правду про те, що відбувається сьогодні в Україні, як Росія знищує нашу державу та вбиває мирних українців. Залучаємо необхідну допомогу та підтримку", – зазначив мер Києва.

Крім того, Кличко нагадав світовим лідерам про їхні обіцянки щодо відповідальності Росії за відвертий геноцид українців.

"Війна з Росією – це битва між добром і злом. Скільки ще спостерігатиме світ? Напередодні широкомасштабного російського вторгнення в Україну світові лідери обіцяли РФ "тяжкі наслідки" за такі дії. Після геноциду, який улаштували російські орки в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та який вони продовжують чинити на тимчасово окупованих територіях, після буквального знищення багатьох українських міст і селищ, "тяжкі наслідки" вже мають настати", — заявив Кличко.

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