Національний парк "Межигір'я" відкривають для відвідувачів: коли запрацює

Парк працюватиме з 9:00 до 19:00.

Національний парк "Межигір'я" з 16 квітня відкрито для прогулянок.

Про це повідомляє Вишгородська районна рада.

"Межигір’я – один із найкращих парків України, де на території в 145 га розташований не тільки унікальний ландшафтний парк, а й зоопарк з сотнями тварин, кінологічний центр, гольф поле, що перетворилось в унікальний притулок для лебедів", - йдеться у дописі.

Час роботи парку - з 9:00 до 19:00.

Нагадаємо, "Межигір'я" мають намір перетворити на пам’ятку садово-паркового мистецтва.

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