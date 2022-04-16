Національний парк "Межигір'я" відкривають для відвідувачів: коли запрацює

Парк працюватиме з 9:00 до 19:00.
Національний парк "Межигір'я" з 16 квітня відкрито для прогулянок.
Про це повідомляє Вишгородська районна рада.
"Межигір’я – один із найкращих парків України, де на території в 145 га розташований не тільки унікальний ландшафтний парк, а й зоопарк з сотнями тварин, кінологічний центр, гольф поле, що перетворилось в унікальний притулок для лебедів", - йдеться у дописі.
Час роботи парку - з 9:00 до 19:00.
Нагадаємо, "Межигір'я" мають намір перетворити на пам’ятку садово-паркового мистецтва.
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