Хочуть помститися за знищення "Москви": українців попередили про намір РФ обстрілювати Київ

Хочуть помститися за знищення "Москви": українців попередили про намір РФ обстрілювати Київ

Українцям слід не нехтувати повітряною тривогою, адже РФ прямо заявила про намір завдавати ракетних ударів по Києву.

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що окупанти розпочали серію терактів та вже офіційно загрожують обстрілами Києву. Наразі росіяни мають намір нарощувати кількість ракетних ударів по українській столиці.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Через втрату крейсера "Москва", який ніяк не хотіли втрачати росіяни, у них з'явилася нав'язлива ідея помститися "нацистам" із більшою люттю, бо до цього вони "несли мир". Тому 15.04 міністерство оборони РФ офіційно заявило, що нарощуватимуть кількість ракетних ударів по Києву у відповідь на обстріли з боку України", - сказано в повідомленні.

Оскільки протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, громадян просять неодмінно використовувати укриття в разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, метро у Києві відновлює рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках та скорочує інтервал руху.

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