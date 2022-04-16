В Ирпене повреждено более 1000 зданий: 115 полностью разрушены (спутниковые снимки)

В Ирпене повреждено более 1000 зданий: 115 полностью разрушены (спутниковые снимки)

Это – 71% от территории города.

В Ирпене под Киевом повреждено более 1000 зданий: 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это – 71% от территории города.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, ссылаясь на данные спутникового центра ООН Unosat.

"На основе сделанных спутниковых снимков аналитики ООН Unosat подсчитали приблизительное количество разрушенных и поврежденных построек в Ирпене. Выявлено по меньшей мере 1060 таких объектов жилой и социальной инфраструктуры", — сообщил Маркушин.

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В частности, по данным ООН Unosat, это четыре учебных заведения и три учреждения здоровья.

Аналитики центра отмечают, что снимки сделаны 31 марта 2022 года и данные являются неполными из-за незначительной облачности.

Александр Маркушин / Facebook

Напомним, в Киевской области продолжают разбирать завалы после оккупации военными РФ. Каждый день находят новые тела убитых и замученных людей.

Отметим, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что оккупанты начали серию терактов и уже официально угрожают обстрелами Киеву. В настоящее время россияне намерены наращивать количество ракетных ударов по украинской столице.