Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мешканець Київщині викрав кросовер в українських прикордонників: фото

Дата публікації
Перегляди
789
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мешканець Київщині викрав кросовер в українських прикордонників: фото

Поліція Київської області

Правоохоронці розшукали автівку, а зловмисника затримали та доправили в ізолятор тимчасового тримання.

У Київській області затримали зловмисника, який заволодів кросовером Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"На початку березня, під час окупації селища Іванків, 32-річний мешканець села Дитятки незаконно заволодів кросовером Chevrolet Niva, який належав Державній прикордонній службі України", - йдеться у повідомленні. 

Водночас, згодом правоохоронці розшукали автівку, а зловмисника затримали та доправили в ізолятор тимчасового тримання.

©

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом лиходієві повідомлено про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, затримано мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі, коли в місті йшли бої.

Читайте також:

Наступна публікація