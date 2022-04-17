Не только из-за обстрелов: почему в Киев пока не стоит возвращаться

Не только из-за обстрелов: почему в Киев пока не стоит возвращаться

В Киев уже вернулось около трети жителей.

Киев остается для врага целью номер один. Жителей города призывают подождать и пока не возвращаться в столицу.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что все еще остается большая угроза ракетных обстрелов и бомбовых ударов.

Однако еще одной причиной, почему не стоит возвращаться в Киев, он называет проблемы с логистикой в городе.

"Столица для врага остается лакомой добычей и из их агрессивных планов она никуда не делась. Поэтому мы призываем пока жителей не возвращаться. Первое, что это возможные ракетные обстрелы, бомбовые удары. С другой стороны, город больше месяца готовился к полной обороне и сегодня есть определенные трудности в логистике самого города, на это также следует обращать внимание", — подчеркнул он.

Он отметил, что в Киеве уже образуются пробки.

Напомним, частные перевозчики Киева возобновили работу на 11 маршрутах.

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