Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке: фото

Происшествие произошло в селе Литвиновка.

Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке.

Происшествие произошло в селе Литвиновка Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала соответствующие фото.

Полиция Киевской области призывает граждан быть осторожными на деоккупированных территориях.

По данным полиции, 15 апреля подростки пошли гулять в заброшенное здание. Как только 17-летний парень открыл дверь, как произошел взрыв.

К счастью, все подростки выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.

"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать необследованные правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", — отмечает полиция Киевской области.

Напомним, староста села Гавронщина в Киевской области вместе с двумя военными подорвались на растяжке. Они получили контузии и осколочные ранения лица и рук. Жителям Киевской области все еще не советуют спешить возвращаться домой, потому что разминирование продолжается.