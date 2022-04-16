Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке: фото

Происшествие произошло в селе Литвиновка.
Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке.
Происшествие произошло в селе Литвиновка Вышгородского района Киевской области.
Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала соответствующие фото.
Полиция Киевской области призывает граждан быть осторожными на деоккупированных территориях.
По данным полиции, 15 апреля подростки пошли гулять в заброшенное здание. Как только 17-летний парень открыл дверь, как произошел взрыв.
К счастью, все подростки выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.
"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать необследованные правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", — отмечает полиция Киевской области.
Напомним, староста села Гавронщина в Киевской области вместе с двумя военными подорвались на растяжке. Они получили контузии и осколочные ранения лица и рук. Жителям Киевской области все еще не советуют спешить возвращаться домой, потому что разминирование продолжается.
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