В Киеве стало больше переселенцев: сколько зарегистрировано

В Киеве стало больше переселенцев: сколько зарегистрировано

За неделю количество зарегистрированных переселенцев в столице увеличилось более чем на 8 тысяч человек.

В Киеве зарегистрировано уже более 17 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Сейчас в Киеве уже успели зарегистрироваться более 17300 внутренних переселенцев, покинувших свои дома из-за боевых действий, или убегая от российской оккупации. За неделю количество зарегистрированных переселенцев в столице увеличилось более чем на 8 тысяч человек. Больше всего зарегистрировано в Дарницком районе — более 3 тысяч человек, Днепровском – почти 2,8 тысячи и Святошинском – чуть больше 2 тысяч", – отметила Марина Хонда.

Для того чтобы получить государственную помощь и статус внутренне перемещенного лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения.

Список актуальных адресов и телефонов по ссылке. Регистрация внутриперемещенных лиц происходит до 30 апреля.

Напомним, в ОП назвали, когда вынужденных переселенцев снабдят новыми квартирами.

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