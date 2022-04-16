Со следующей недели на Житомирской трассе возле Стоянки откроют переправу — Тимошенко

Со следующей недели на Житомирской трассе возле Стоянки откроют переправу — Тимошенко

Восстановить основной мост можно будет ориентировочно через 5-7 месяцев после получения разрешений от военных, заметил Тимошенко.

В понедельник, 18 апреля, на Житомирской трассе будет открыта переправа возле села Стоянка. Она будет доступна для легковых автомобилей, автобусов и небольшого грузового транспорта до 5 тонн.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, посетивший строительство обходного моста на Житомирской трассе.

"Сделали очень крутую работу, чтобы уже с понедельника эта переправа заработала", — заявил Кирилл Тимошенко. По его словам, благодаря ей будет снята нагрузка с объездной дороги, которой пользовались последнюю неделю.

Руководитель Офиса президента отметил, что восстановить основной мост можно будет ориентировочно через 5-7 месяцев после получения разрешений от военных. Сейчас идут демонтажные работы и параллельно проходит проектирование нового моста, чтобы полностью запустить трассу Киев-Чоп на подъезде к столице.

Как ранее сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам восстановления и восстановления жилой инфраструктуры в стране, разрушенное или пострадавшее в результате военных действий.

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