У Києві побільшало переселенців: скільки зареєстровано

За тиждень кількість зареєстрованих переселенців у столиці збільшилася на понад 8 тисяч осіб.

У Києві зареєстровано вже понад 17 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Наразі в Києві вже встигли зареєструватися понад 17300 внутрішніх переселенців, які покинули свої домівки через бойові дії, або тікаючи від російської окупації. За тиждень кількість зареєстрованих переселенців у столиці збільшилася на понад 8 тисяч осіб. Найбільше зареєстровано в Дарницькому районі – понад 3 тисяч осіб, Дніпровському – майже 2,8 тисячі та Святошинському – трохи більше 2 тисяч", – зазначила Марина Хонда.

Для того, аби отримати державну допомогу та статус внутрішньо переміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення.

Перелік актуальних адрес та телефонів за посиланням. Реєстрація внутрішньо переміщених осіб відбувається до 30 квітня.

Нагадаємо, в ОП назвали, коли вимушених переселенців забезпечать новими квартирами.

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