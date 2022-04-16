Від наступного тижня на Житомирській трасі поблизу Стоянки відкриють переправу - Тимошенко

Відновити основний міст можна буде орієнтовно за 5-7 місяців після отримання дозволів від військових, зауважив Тимошенко.

У понеділок, 18 квітня, на Житомирській трасі відкриють переправу біля села Стоянка. Вона буде доступна для легкових автомобілів, автобусів і невеликого вантажного транспорту до 5 тонн.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, який відвідав будівництво обхідного мосту на Житомирській трасі.

"Зробили дуже круту роботу, щоб вже з понеділка ця переправа запрацювала", — заявив Кирило Тимошенко. За його словами, завдяки їй буде знято навантаження з об’їзної дороги, якою користувались останній тиждень.

Керівник Офісу президента зауважив, що відновити основний міст можна буде орієнтовно за 5-7 місяців після отримання дозволів від військових. Наразі йдуть демонтажні роботи та паралельно відбувається проєктування нового мосту, щоб повністю запустити трасу Київ-Чоп на під’їзді до столиці.

Як раніше повідомляли, український президент Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення та відбудови житлової інфраструктури в країні, що була зруйнована або постраждала внаслідок воєнних дій.

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