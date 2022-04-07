Приватні перевізники Києва відновили роботу на 11 маршрутах

У столиці поступово відновлює роботу громадський транспорт.

Сьогодні, 7 квітня, у Києві запрацювали 11 маршрутів приватних перевізників.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зокрема відновили роботу маршрути: №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

"Вони також є доповненням комунальному громадському транспорту, особливо у тих місцях, де через великі габарити ні тролейбуси ні автобуси проїхати поки що не можуть", – сказав Поворозник.

За необхідності у столиці буде збільшуватися кількість рухомого складу як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички.

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