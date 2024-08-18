Триває чергова тривожна ніч для українців.
У Києві та Київській області триває повітряна тривога через загрозу балістики.
Про це нагадують представники влади.
В області, на підступах до Києва працює ППО.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - нагадав Сергій Попко, начальник КМВА.
Моніторингові канали заявили, що загалом були 4 пуски Іскандер-М/KN23.
Нагадаємо, що раніше у передмісті Києва пролунали вибухи.
Водночас Україною кружляють ворожі безпілотники.
Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
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